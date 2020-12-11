台灣昨(10日)晚9時發生芮氏規模6.7強震，許多名人第一時間就發文報平安，也關心粉絲是否無恙。人在大陸的劉樂妍昨晚也轉貼相關新聞，寫下：「台灣別怕，祖國媽媽在這兒呢」，許多大陸網友也跟著說：「台當局能救嗎？這是個問題」、「解放軍順勢上島援助下」。

劉樂妍近年來將重心移往大陸，3年前遼寧艦出現台灣海峽，引來許多討論，劉樂妍當時在臉書寫下：「我實在不懂，就算遼寧號開來台灣海峽又怎樣？它喜歡逛逛看風景就讓它看吶」，臉書網友回應：「看得出來你不懂」，大陸網友則回：「說實話這航母出去真的不是針對台灣」、「有台獨傾向的台灣人都會害怕」。

劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

此事後來被《環球網》報導，指因遼寧艦出現，台灣氣氛變得緊張，形容劉樂妍的發言成為一股「清流」，緩解了緊繃氣氛。而昨劉樂妍又對台灣地震發表評論，稱別怕，「祖國媽媽在這兒呢」，又讓大陸網友跟著笑說：「小地震而已，蛙不用救」、「別擔心，他們有美國，日本，澳大利亞會去救」、「拉倒吧」。

劉樂妍透露常有人拜託她尋親。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍今年初因為疫情一度卡在台灣，後來才回到大陸，最近她發影片以「大家是不是以為台灣是一個『村』？然後我們那個村的人應該互相都認識？」為題，她對鏡頭說有很多網友都發私訊請她幫忙找台灣的親人，她無奈說：「問題是我都不住在台灣很多年了，他說可不可以麻煩妳什麼的，我覺得真簡直莫名其妙，你要尋親你不找一些相關單位，你找我，你不是製造我的麻煩嗎？」令她哭笑不得。

(中時新聞網)