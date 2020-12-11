立法院本會成立修憲委員會，但至今尚未舉行過會議，對此，基進黨立委陳柏惟表示，中華民國憲法創立時，參與的台灣人為零，結果修憲卻要超過965萬台灣人同意，這不公平。陳柏惟的說法，慘遭宅神朱學恒打臉，表示當初參加1946年制定憲法的台灣代表共有18人，台派是不是不會用Google和維基百科啊？

《ETtoday新聞雲》報導，對於現在的中華民國憲法，陳柏惟10日表示，這部憲法某種程度而言，不是台灣人一開始所創立，「創立時台灣人的參與人數為零」，現在若要憲法修正，須超過965萬台灣人投下同意修憲案才能通過，直言非常不公平。

對此，朱學恒在臉書發文表示，陳柏惟和基進黨台派的歷史和數學又出錯啦，事實上參加中華民國憲法制定的代表，台灣人民不是零唷。台派是不是不會用Google和維基百科啊？

朱學恒酸，他好心提供1946年制定憲法時，台灣派出18位代表的完整名單：郭耀廷、顏欽賢（台北縣，候補李友邦）、黃國書（新竹縣）、林連宗（台中縣，候補謝東閔）、李萬居（台南縣，候補韓石泉）、林壁輝（高雄縣，候補洪約白）、張七郎（花蓮縣，候補梁阿標）、鄭品聰（台東縣，候補陳振宗）、高恭（澎湖縣，候補鄭暻文）、連震東（台北市，候補廖文毅）、謝娥（婦女，候補許世賢）、南志信（高山族，候補華清吉）。

底下網友也都表示，「其實問題不是說的人，最大問題是真的信他說的人， 懶人包看多了都不自己思考是目前台灣最大的悲哀」、「這位小丑哥只會不斷出糗來博取版面～沒關係啦、鎂光燈都給他啦」、「新一代的政治提款機，拜託好好待在那繼續正常發揮，可以帶來好多歡樂跟下限」、「小時不讀書，長大當立委？！難怪某立委說他們學養不好，這是真的」。

(中時新聞網)