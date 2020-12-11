昨晚在宜蘭外海發生芮氏規模6.7地震，全台均明顯有感，尤其中、北部地區達到4級震度。職安署表示，依據往年經驗及教訓，地震可能引發土石邊坡崩塌及滑落，營造工地則易造成支撐架、施工架、開挖面及物體飛落，危害勞工及社會大眾安全，因此雇主應落實工地地震後檢查，並加強各項防災措施，若未確認則可依職安法最高處30萬元罰鍰。

依營造安全衛生設施標準指出，「雇主於施工構台遭遇強風、大雨等惡劣氣候或四級以上地震後或施工構台局部解體、變更後，使勞工於施工構台上作業前，應確認主要構材狀況或變化」。

此次地震，在中北部多個縣市發生4級以上震度，搖晃十分強烈，職安署呼籲，地震4級以上中、北部區域，雇主使勞工進入營造工地作業前，應確實檢查各事項，如有異狀，應即補強、整修採取必要設施，並依職業安全衛生法規定確認各項安全措施無虞後，才可使勞工進場作業，如未確認就使勞工作業，可依職安法處最高30萬元罰鍰。

(中時 )