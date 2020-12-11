台中市府社會局在信望愛智能發展中心附設沙發后花園舉辦績優社福團體表揚，社會局長彭懷真代表市長盧秀燕，頒獎表揚46個評鑑優等社福團體，感謝各界共同為社會福利的付出。

彭懷真表示，整體的社會福利政策要能落實，有賴公私部門間良好溝通聯繫、資源整合，這一年受新冠肺炎疫情影響，各項社會福利方案能順利執行，特別要感謝各民間團體夥伴的配合與支持，持續幫助弱勢家戶、提供自立多元照顧服務，共創愛與溫暖的幸福台中。

社會局指出，此次榮獲評鑑優等的社福團體，伊甸社會福利基金會、向上社會福利基金會、信望愛智能發展中心、瑪利亞社會福利基金會、唐氏症基金會、康家社會福利慈善基金會，承接多項身心障礙福利服務計畫，在服務經驗與資源連結等面向，皆用心提供優質服務。

同為評鑑優等的兒童福利聯盟文教基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會台中市北區及南區分事務所，辦理委託兒少相關計畫，如育兒指導服務、兒童及少年保護、家庭寄養服務等方案，也有完善措施、因應流程及整體服務，提升整體社會福利服務品質。

社會局指出，社會福利績優團體表揚有別於以往，安排參訪社會住宅，結合都發局、民間社會福利單位資源，促進民間團體彼此瞭解互動，增進福利服務資源交流。

(中時 )