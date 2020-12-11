大陸MAHB時尚先生盛典10日舉行在上海，現場星光熠熠，楊冪、唐嫣、寧靜、張雨綺、黃聖依等藝人均盛裝出席，其中郭采潔與許光漢獲頒年度港台藝人獎項，她身穿大深V黃色格紋禮服現身，短髮夾帶一條小麻花辮，鬼靈精怪的打扮引起熱議。

上海晚間氣溫約落在9度，郭采潔仍火辣出席，一襲開衩長禮服修長美腿若隱若現，正面開深V直露雪白半乳，轉到背面交叉設計襯托無瑕美背，點綴的珍珠與經典格紋氣質又有復古味，值得一提的是，黑色極短髮的下擺，還伸出一條小搓的麻花辮。

郭采潔的紅毯造型深受好評。（圖／微博@郭采潔）

對此，郭采潔特地發文解釋：「帶一條小麻花辮，沒測出風速」原來她在4日的大陸GQ年度人物盛典穿著純白羽毛裝出席，當晚天冷風又大，不僅吹得雙頰狂顫，羽毛也隨之舞動；這回郭采潔留著小辮子笑稱要測風速，俏皮的舉動逗樂許多網友，狂讚嘆：「驚喜就是你呀！美到我了」、「小辮子超好看超可愛」、「哈哈哈笑死我了」，也有人關心她要多穿衣服，千萬別著涼了。

郭采潔帶著一搓辮子想要測風速。（圖／微博）

當她上台發表致詞時，說話的聲音似乎跟以往不太一樣，超標準的捲舌音及北京腔調對比一旁的許光漢更是強烈對比，令許多PTT網友跌破眼鏡，崩潰直呼：「一吃人民幣就可轉換」、「真希望變回來」但也有部份網友認為郭采潔長年在大陸工作，耳濡目染之下本來就會改變。

(中時新聞網)