國安會秘書長顧立雄與經濟部長妻子王美花，10日晚間9時坐車行經仰德大道時，兩人的蔡姓司機突然右轉，造成23歲傅姓機車騎士閃避不及，摔車並撞上對向來車，顧王兩人均未受傷，留蔡在現場與警方處理車禍，兩人先搭計程車離去。

據了解，41歲蔡姓司機，10日晚間9時20分左右，開車載結束餐敘的顧立雄夫妻，從仰德大道下山，行經該路3段119號時右轉，造成後方傅姓機車騎士閃避不及，天雨路滑摔車衝向對面。

傅的機車撞上陳姓男子駕駛的自小客車，傅的雙手均有擦傷，因整起車禍並未撞上顧車，因此顧立雄夫妻均未受傷。

顧王在車禍發生後下車了解，最後留蔡在現場釐清肇事責任，兩人先搭計程車離去，檢警則進一步調閱路口監視器，還原案發情形。

但據指出，一般車禍案件，為保障當事人權益，除了肇事者與傷者外，車內乘客也不能先行離去，因為可能有頂包情形，必須做完證人筆錄才能離開，為何顧立雄夫妻可以先走？對此有交通警方表示，證人筆錄無規定要現場或當天製作，也可以事後再補問，不一定就說是有特權。

(中時 )