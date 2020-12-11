韓國11月由於海外晶片需求量強勁，讓出口年增率達4%，為兩個月來首次見到反彈。12月仍然不畏疫情威脅，在晶片產品以及汽車帶動下，尤其是汽車輸出年增率創三年新高點，使得韓國前10天出口較2019年飆增26.9%。

韓國關稅廳(Korea Customs Service)最新數據，12月1日至10日之間，出口貨物總額為163億美元，去(2019)年同期為129億美元，多出整整34億美元。同時，每日出口年增率達11.9%。報告也顯示，在12月頭十天間，進口年增7.9%至154億美元，貿易順差為8.94億美元。

出口貨品中，需求暢旺的記憶體晶片於12月前10天，與2019年相比狂增52.1%，同期汽車出口量也暴增34%，創三年新高。晶片與汽車這兩項產品，就是讓韓國得以於12月初出口狂增27%主因。

不過，韓國石化產品的出口卻是年減36.8%，主要歸咎於低油價所致。

從出口地區貢獻度來看，韓國對其最大出口市場中國大陸，出口量年增12.1%，至於韓國對美國出口量，因旺季需求顯現，更是大增23.1%。

報告同時指出，今年至12月10日止，韓國進出口受到疫情影響其實雙雙都是減少的狀況：出口年減6.2%為4778億美元，進口年減7.5%達4382億美元。

(時報資訊)