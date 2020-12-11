國際美元偏弱，新台幣匯價今早升破28.2元，最高匯價來到28.165元，較昨天收盤又再強升了3.41角。匯銀認為，企業對明年新台幣升值的走勢應提早準備。

星展銀行指出，明年台灣資產價格通膨升溫，主要有五大因子：一、外匯存底已經再創歷史新高，突破了5000億美元；二、經常帳順差創單季新高，第三季達290億美元。三、貨幣供給量充沛，M2增速達7%，為2009年10月以來最快。四、金融機構貸款中，房貸增速近8%，為2007年3月以來最快。五、房價，信義房屋價格指數在第三季漲至6%。

隨市場預期美國即將推出刺激政策，以及對疫苗普遍樂觀情緒帶動國際美元走弱，出口商及外資持續匯入，風險性資產普遍上揚，新台幣近期連動國際盤勢維持升勢。

央行外匯局長顏輝煌日前表示，匯率由市場供需決定，「沒有所謂的防線」，但若出現資金大量進出導致過度波動，將本於職責進場維護秩序。

(時報資訊)