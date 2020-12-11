1.金寶(2312)：SpaceX試飛取得進展，概念股走高，早盤上漲2%。

2.正崴(2392)：Q4表現勝去年同期，明年持續看俏，股價上跳突破46.5元，將改寫今年新高價。

3.華新科(2492)：LTCC產能助攻營運，投信連2日單日買超逾2000張，股價再創高，逼近250元。

4.南電(8046)：基本面有利多方，外資當靠山，今早攻高半根漲停板。

5.和大(1536)：受惠於特斯拉題材，外資周四改為買超逾千張，股價跳脫整理格局，大漲逾5%。

6.富邦金(2881)：前11月EPS達7.57元創高，穩居金控獲利王。早盤漲逾3%，創波段新高。

7.群創(3481)：11月營收年增21.4％，寫今年次高，晨盤勁彈4%，衝上14元及近3年高。

8.智邦(2345)：11月營收雙增，400G交換機明年進入成長期，在外資及投信點火下股價驚驚漲，今日續攀高5%，再寫天價278元。

9.元太(8069)：11月營收為13.83億元，年增39.61%，昨獲三大法人聯手買超7737張，今日跳漲5%，登2年半高價。

10.台揚(2314)：白牌商機報捷，奪Dish Network大單，晨盤放量大漲8%，逼近3年高峰。

11.力麗(1444)：歡慶打進AirPods Max供應鏈，晨盤挾量彈升5%，寫波段高。

12.中美晶(6583)：投資價值終要發光，野村初評買進，多頭給力股價勁揚3%，續寫逾10年高。

13.威致(2028)：11月營收利多、鋼鐵股搶搶滾，早盤再拉第二根漲停。

14.天鈺(4961)：不畏遭列警示股，11月每股賺1.03元，股價再衝71.3元漲停，續改寫波段新高價。

15.敦泰(3545)：營運來勁，11月營收登頂，晨盤帶量續漲逾4%。

16.第一銅(2009)：鋼鐵廠續拉風，銅價也不遑多讓，推升早盤續漲逾4.5%。

17.台積電(2330)：11月、前11月營收登高，早盤多空角力、力守平盤。

18.國泰金(2882)：每股淨值達59.8元、獲利亮眼，早盤帶量漲逾1%。

19.上海商銀(5876)：強攻兩岸金融服務，無錫分行開業，早盤漲逾1%，收復短均、季線。

20.宏佳騰(1599)：11月營收年增逾1成，早盤漲逾2%，躍上所有均線。

21.富邦媒(8454)：11月營收92.6億元改寫單月營收新高，雙12檔期業績再衝一波，股價觸底反彈2%。

(時報資訊)