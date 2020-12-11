一起芮氏規模6.7強震，喚起許多人當年921大地震的記憶，網友爭相分享地震來襲時，自己正在幹嘛。專家建議，當地震真的來了，家中「廁所」會是一個比較好避難的地方，最重要是它具備水源，一旦受困，可增加存活機率。

每次強震後，相關救難、保命常識又會被拿出來討論。根據救難隊經驗，若地震發生時人在室內，能形成「生命三角空間」的地方就是最佳避難場所，如載重牆牆角、大冰箱旁邊，還有廁所。

專家指出，地震發生當下，最好不要往外跑，因為被掉落物砸死、砸傷機率大；除非建築物本身抗震能力太差。若留在室內，千萬別選廚房躲，廚房距瓦斯管線近，又有刀具、碗盤，等於把自己置身在更危險的環境中。也不要鑽進櫃子裡，不僅錯過逃生機會，還不利被救援。

地震經驗豐富的日本，官方整理出4大逃生建議：

1、若搖晃程度還可以行走，先把門窗打開，以防建物變形，門窗打不開。

2、廁所裡空間較大，馬桶水箱裡面有水，萬一受困好幾天，這些水至少能維持最低限度的生命需求。

3、打開電視機，收看新聞提供的地震報導，當然前提是電源無虞且有時間好整以暇地看電視。

4、逃離時，記得走安全樓梯，不可搭乘電梯。

(中時新聞網)