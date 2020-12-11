「她的手機可能沒電了！這個時間應該要到學校了才對，請警察幫幫忙！」住在花蓮的王姓婦女向台中市警察局第四分局春社派出所報案，指稱女兒搭車返校，竟失去連絡急如熱鍋螞蟻，警方在鰲峰路段尋獲女學生，一問之下，果然是手機沒電，因為旅途勞累，在火車上睡著忘記下車，就一路坐到清水了。

台中市警察局第四分局春社派出所所長曾一峯、巡佐蔡明佳、警員陳宏霖接獲花蓮縣警察局花蓮分局通報受理之緊急協尋案件，報案人王姓婦人表示十八歲女兒，前一天上午9時許自行坐火車返校，但等了一個晚上，卻遲遲等不到女兒報平安，電話也連繫不上，趕緊到派出所報案請求警方協助。

王姓婦女表示，「我想她的手機可能沒電了！所以才沒有回電給我，但是這個時間應該要到學校了才對，請警察幫幫忙！」員警立即一面調閱田姓女學生的手機發話定位處在清水區鰲峰路段，一面聯繫學校教官協助找尋。

就在眾人焦急萬分之際，由員警委託當地派出所警員在鰲峰路段尋獲田姓女學生，田女說，因為旅途勞累，在火車上睡著忘記下車，就一路坐到清水了。

田女表示，下車時，人生地不熟，又沒有手機可以撥打，只好四處問路，剛好走累了坐在公園休息，就被員警認出尋獲。

在電話中得知女兒被尋獲的母親喜極而泣，不斷地感謝台中市警察積極協尋，終於讓她放下心中大石。

由於田女旅途奔波勞累，員警待其返回宿舍梳洗休息後，再由學校教官協同田女至派出所撤尋。

春社所所長曾一峯表示，「報案人通報訊息完整性」與「手機定位查址」為尋獲失蹤人口的最重要指標。民眾依循走失協尋「三不六要」原則協助警方辦案，「三不」為報案不用等、不用跑、不用錢；落實「六要」為更新照片、愛的手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助。事前預防、事後立即通報，將有效提高走失案件尋獲率。

(中時 )