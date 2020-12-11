一位熊貓外送員10日在網上分享經歷，他表示，公司規定不能私下替客人買東西，卻遇上一位客人強逼他幫忙買菸，更表明不買菸就不取餐，他最後在雨中苦等客人仍未現身，最終訂單遭棄一毛錢都賺不到，文發出後網友全都爆氣。

一位熊貓外送員10日在臉書社團《爆料公社二社》發文，內文寫道，他在某日下大雨時送到一單，客人要求他順便買菸，帶餐點到時一同送來，外送員依公司規定並不能私下幫客人買東西為理由婉拒，客人卻理直氣壯地回「阿你不要送了我不要領」。

透過原po發出的螢幕截圖可見，外送員見客人表明棄單便向客服回報欲取消訂單，客服卻回應：「不行，請正常取餐並配送」；外送員再次轉告客人訂單無法取消，客人的態度依舊臭到不行，不僅堅持拒收，更傳訊挑釁外送員：「我就是不要你送啊你送我就不領啊」、「你高興就送你不高興就不要送啊跟我沒關係啊」等。

外送員仍得照規定前往客人的住址，在寒冷的雨中空等取餐期限到期，才能依SOP向系統回報客人棄單。且截圖中可見，經外送員回報後，系統回應：「訂單取消，實收0（元）」，可知外送員送這筆訂單並沒賺到錢，原PO也無奈寫下，「第一次遇到欺負外送員的客人，真的超級無言。」

文發出至截稿時間已累積1.3萬網友留下表情貼，兩千位網友留言大罵：「太可惡了吧，這樣的客人素質好低」、「真是沒水準的垃圾，辛苦你了」、「有夠沒水準、這種人就應該停權」、「花點小錢就要高級服務，要不要連食物都叫人灌」、「外送員不是你的傭人」。

(中時新聞網)