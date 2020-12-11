英國脫離歐盟緩衝期最後期限是12月31日，在冗長又各說各話的多輪談判後，英國首相強森(Boris Johnson)、歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)甚至親自出馬，周三(9日)舉行晚餐會，依然是「氣氛融洽但毫無進展」，強森周四呼籲做好無協議脫歐心理準備，歐盟也先準備好緊急方案，顯示明年1月1日起英國無協議硬脫歐機率大幅提升。

數個成員國近幾周內一再呼籲歐盟應該發布緊急計畫，布魯塞爾一直為談判扛住壓力未表示任何意見，但晚餐會後此立場也鬆動。官員們表示，在聖誕節假期前幾乎已經沒有時間，歐盟委員會被迫採取行動，馮德萊恩周四(10日)說：「歐盟有責任為所有可能的局面做好準備。」

強森認為談判無成責任在歐盟，「歐盟要求英國未來也要遵從歐盟規則變更，這表示無論他們有什麼新法律，我們不遵循就會受罰，那麼我們脫歐又有何意義？這顯然不是聰明的談按方式，跟其他自由貿易協議都不一樣。」

歐盟緊急方案專注在交通、漁權方面，因為這些領域沒有國際後備解決方案，事實上這也是雙方觀點最分歧的領域。歐盟方案提議英國、歐盟應該為漁民安排2021年為緩衝期，仍可至對方水域作業；貨運車輛、空運至少能保持現有服務半年，並確保互相認證的航空安全證書繼續有效。

英國政府對歐盟緊急方案提議的態度，也可看出協議達成可能性很低。內閣發言人表示，英國政府永遠不會接受放行無視英國為獨立國家地位的的船隻進入英國水域。

歐洲主要股市對此反應不一，英國投資人似乎滿意政府在談判上的強硬態度，倫敦富時週四100指數收漲0.54%；法國CAC 40指數獲益於總統馬克宏(Emmanuel Macron)與中國國家主席習近平確認雙方緊密合作的通話，也漲0.05%；歐盟最大經濟體德國DAX指數、貿易和運輸大國荷蘭AEX指數分別收黑0.33%、0.26%。

有分析指出，儘管英國無協議脫歐可預期對雙方經濟都造成重大負面影響，但市場早已做好心理準備，不會視其為重大意外，各大指數早就消化了利空。

(中時新聞網)