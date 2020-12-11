民進黨籍桃園市議員王浩宇在臉書刊登牛排圖片，並附註「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」的有關放寬萊牛進口議題的臉書文章，為此國民黨立院黨團11日召開記者會，痛批王浩宇根本是歧視賽德克族，要求他道歉。（張鎧乙攝）

民進黨政府堅持開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發國人反彈，民進黨籍桃園市議員王浩宇卻在臉書放上一張牛排照片，並加上「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」字樣，為此國民黨立法院黨團召開記者會，痛批王浩宇根本是歧視賽德克族，要求他道歉。

黨團書記長林奕華指出，如今許多國人反對含萊克多巴胺肉品，認為這是不好的添加物，王浩宇這樣類比，明顯是在歧視做為國內16個原住民族之一的賽德克族，低級當有趣。此外民進黨之前反萊牛，如今萊牛萊豬全開放，身為民代不是對黨反映民意，卻用戲謔的方式要民眾接受。蔡英文總統自稱有原住民血統，如今是否應譴責王浩宇？

藍委孔文吉表示，自己就是賽德克族，王浩宇怎麼可以將萊克多巴胺和賽德克巴萊相提並論亂開玩笑？他要求王浩宇對賽德克族公開道歉，否則他會率族人前往王浩宇在桃園中壢的服務處丟雞蛋抗議。這是嚴重污辱。蔡總統2016年8月開記者會向原住民道歉並提出承諾，結果民進黨立委紛紛阻撓他提出的反族群歧視法，

另一位原住民藍委鄭天財指出，魏德聖導演拍攝電影《賽德克巴萊》後，許多國人都知道賽德克巴萊，王浩宇不可能不知道。此外賽德克巴萊在族語中的意思是「真正的人」，王浩宇那句話翻譯起來就是「牛肉裡面有真正的人嗎？」，這樣當然是歧視，上屆立法院他和孔文吉就提出反族群歧視法，過了4年民進黨一直阻撓反對，入出國及移民法62條都明定外國人來台居住不得有種族國籍歧視，且有罰則，民進黨卻不肯支持他提出的立法。

藍委李德維也質疑，民進黨號稱尊重多元族群，卻放任黨籍議員亂開少數族群玩笑，民進黨也有兩位原住民立委陳瑩和伍麗華，她們也應該對王浩宇這種言論表態，而且王浩宇在得知國民黨團將召開記者會後仍維持戲謔態度沒有反省誠意，因此呼籲所有中壢地區選民明年1月16日出門投罷免票將他下架。(王浩宇被罷免案連署已達標，將於明年1月投票)

(中時 )