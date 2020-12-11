80歲老婦天母穿越馬路 遭19歲男開車撞死 10:262020/12/11 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市天母今（11日）清晨一位老婦過馬路，慘遭19歲青年開車撞死。（民眾提供／戴志揚翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市80歲徐姓婦人，11日清晨未走斑馬線穿越忠誠路二段時，19歲郭姓男子開車因視線昏暗猛撞徐婦，傷者因頭部嚴重撕裂傷，送醫後宣告不治。 警方指出，徐婦11日清晨6時許由小巷走出，接著未走斑馬線，徑直穿過忠誠路準備走向對面，在路中央遭郭男駕駛的小客車直接撞上。 警方調查郭男的車速極快，擋風玻璃嚴重碎裂，車頭也撞凹，可能有超速情形，郭警訊時供稱天色昏暗，他沒有看到婦人經過，訊後被依過失致死罪送辦。 放下12年紛爭 父盼愛女回歸社會 溫俊龍組神祕船隊 接一趟吃一年 (中時 ) #清晨 #80歲 #開車 #婦人 #11日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李宣榕出輯《好好》歡慶34歲生日 04:102020/12/11 娛樂新聞 導護志工周利玉招 20年風雨無阻 04:102020/12/11 地方新聞 逆轉！王忠義殺母案撤銷無罪 04:102020/12/11 社會新聞 隱沒帶強震「百年輪迴」 專家警告台北、宜蘭小心 07:332020/12/11 生活 金馬影后當紅突「未婚生女」人間蒸發 小三臭名緊跟10年 06:312020/12/11 娛樂 《美股》Airbnb轟動上市 市值衝破1000億美元 09:432020/12/11 財經 萊斯掌白宮內政委員會 戴琦任美國貿易代表 08:172020/12/11 國際 雙和醫院副院長酒駕 道歉調職 04:102020/12/11 地方新聞 艾薇喊老蕭「爸」爽變一家人 04:102020/12/11 娛樂新聞 中天新聞「被關台」 這一夜創下18萬人最高觀看紀錄 08:022020/12/11 政治 瑞莎4歲女說3語言堅持我是台灣人 04:102020/12/11 娛樂新聞 社會熱門新聞 老婆愛上毒梟竟去劫囚 丈夫見警上門才知被綠了 - 社會 超車連按「3聲」喇叭 公車司機判刑6月、賠上百萬 - 社會 落網才知人妻女友早有「孕」 新竹大毒梟想當爸動念脫逃 - 社會 高市警局黑豹特勤之光 教官顏進明病逝 - 社會 落網畫面曝光 毒梟逃亡21小時 「人妻」女友上銬狼狽坐路邊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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