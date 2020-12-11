北市80歲徐姓婦人，11日清晨未走斑馬線穿越忠誠路二段時，19歲郭姓男子開車因視線昏暗猛撞徐婦，傷者因頭部嚴重撕裂傷，送醫後宣告不治。

警方指出，徐婦11日清晨6時許由小巷走出，接著未走斑馬線，徑直穿過忠誠路準備走向對面，在路中央遭郭男駕駛的小客車直接撞上。

警方調查郭男的車速極快，擋風玻璃嚴重碎裂，車頭也撞凹，可能有超速情形，郭警訊時供稱天色昏暗，他沒有看到婦人經過，訊後被依過失致死罪送辦。

(中時 )