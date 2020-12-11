台股11日加權指數開高，開盤上漲49.1點，以14,298.59點開出，早盤上漲逾90點，站回5日均線。不過，至10點左右大盤指數直落平盤震盪，並觸及低點142,32.67點。金融族群11日甩開「股利不保」之陰霾，大舉出動助攻台股，包括富邦金（2881）盤中上漲逾3％，國泰金（2882）、上海商銀（5876）、第一金（2892）、國票金（2889）等漲幅則落在1～2％。

日前金管會傳出，建議金融業配發股利需「超前部署」，預防資產品質改變，保險業實施部分新會計規定，也要預留資金。此話一出，遭外界解讀為將限縮各金控股、銀行股和保險股的現金股息配發。由於金融股為存股族天下，消息引發股民恐慌。不過，金管會隨即出面滅火，強調只是了解、研究國際趨勢，強化金融韌性有眾多方式，將綜合考量，數十萬的存股族可望鬆口氣，亦帶動台股11日金融股大復甦。

(工商 )