為尋找漫畫創作新星、鼓勵創作題材，推動原創漫畫跨業連結，文策院10日舉行2020原創漫畫暨劇本創作競賽頒獎典禮，以臺灣日治時期為背景的頁漫作品《信一》與取材臺灣民俗傳說劇本作品《戀戀大目降》，分別獲得頁漫、漫畫劇本組金獎與年度主題獎，《信一》也獲讀者票選獎。

《信一》以細膩的情節與畫風，呈現日治時代台日混血世代所受的異樣眼光與生活文化差異。評審表示，無論畫作或故事成熟度都接近職業水準，並以對母親的羈絆貫穿整個漫畫情節，引人反覆重看，情意低迴。得獎者安妮羊表示，靈感來自爸爸的故事，藉由比賽機會將藏在心裡的回憶變成了作品，得獎後已有出版社接洽新案。

《戀戀大目降》以清代臺南新化地區，蜘蛛精與人類青梅竹馬的愛情故事為設定，融合民間傳說與當時發生的地震事件，具發展長篇故事的潛力。得獎者Vincent Wu是念動畫科系的研究生，因在台南唸書8年對在地有感情，嘗試以當地傳說為主題，也是首次創作輕鬆詼諧的漫畫劇本。

文策院董事長丁曉菁表示，現今全球電影票房排名前十作品，有超過5成以上改編自漫畫IP，加上近來日本動畫《鬼滅之刃》票房大賣、話題不綴，透過漫畫讓臺灣內容經濟能量大爆發，是文策院的重要目標。

文策院主辦的『原創漫畫暨劇本創作競賽』讓未出版的作品被看到，讓好作品有機會走入市場、走到國際。評審團也由漫畫產業、出版社、影視產業背景專家組成，從開發源頭即以市場眼光挖掘好提案。

本次競賽有426件作品參賽，女性作者超過6成，背景多元，創作題材有環境生態議題、奇幻、靈異懸疑、熱血冒險及多元文化族群等，競賽更設立「歷史劇」為年度主題，激發眾多與臺灣歷史有關的原創作品。得獎者並可獲CCC創作集漫畫平台連載權與出版發行機會，由文策院協助讓人才作品與業界接軌。

《CCC創作集》線上化，已上架超過百部臺灣作品，每日超過萬人瀏覽，協助催生原創漫畫65部，超過77位作者、7家出版社共同參與（長鴻、威向、蓋亞、留守番、大辣、大塊、慢工）、2家跨域合作單位（綺影動畫、臺灣歷史博物館）。《CCC創作集》並成功孵育商業漫畫創作者，近兩年促成４家業者發行13部漫畫單行本。

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