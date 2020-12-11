新冠肺炎疫情再起，工業蝶閥龍頭大廠捷流閥業因歐美客戶短期放緩新案工業閥門訂單拉貨，致使11月及前十一月合併營收，雙雙出現今年首度負成長。

捷流11月合併營收1.81億元，較10月1.88億元減少3.51％，也比去年同期衰退4.15億元，前十一月合併營收21.95億元，也較去年同期減少0.24％。

捷流表示，歐美地區外銷客戶受肺炎疫情加劇，短期放緩新案工業閥門訂單拉貨需求，致使11月營收表現比上月、去年同期均微幅減少，不過船舶與半導體等產業仍保持良好出貨力道，增加直軸型、雙偏心閥門產品銷售動能。

捷流指出，全球經濟逐步復甦，近期原油價格反彈，帶動石化業原油產能穩步增加，有助於帶動石化業主要客戶對於雙偏心、三偏心等高性能閥門產品汰換需求增溫，目前已感受石化業客戶洽談訂單需求逐步增加。另一方面，全球對潔淨能源、減少排碳意識不斷提升，隨著具潔淨低碳環保的液化天然氣（LNG）開採、儲存技術逐步提升，對液化天然氣使用量需求持續擴大，有助於帶動LNG接收站、LNG船隻等投資需求，憑藉捷流在石化業站穩高度競爭利基，為全球知名石化業重量級一線廠商之重要合作夥伴，近年投入LNG超低溫閥門產品研發生產，是全球少數閥門廠商獲得超低溫閥門認證且已取得銷售實績，在齊全閥門產品線布局下，有助於推升捷流擴大接單契機。

捷流對於第四季營運，仍持審慎樂觀態度。捷流指出，穩定既有訂單外，中美貿易競爭，亞洲各國的基礎建設需求持續增溫中，可望挹注更多訂單需求，其次，近期中國大陸石化業工作重點『進行側結構性改革』，把石化產業的創新和高品質發展列為優先目標，將有助於推動大陸石化業升級以增購閥門汰換需求增加，捷流亦成功取得大陸石化業訂單，有望於第四季逐步開案出貨。製造業擴建新廠，規劃智慧製造或工廠自動化的趨勢明確，也會增加自動化控制器加裝應用需求，都有助於挹注捷流整體產能稼動率。

(工商 )