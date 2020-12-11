台中市沙鹿區某出租套房，今年9月間遭3名身著刑警背心及便服的男子，聲稱被害人廖男涉嫌案件，隨即進入搜索後離去。10日後廖男向警方報案，並指稱損失40萬元現金。警方組專案小組於11月11日陸續在桃園等處，查獲楊姓主嫌等3嫌，警方訊後依加重詐欺及冒用公務員服章官銜罪送法辦。但廖男質疑明明是強盜案為何變詐欺。

清水警分局指出， 9月27日遭3名男子身著刑警背心及便服，前往沙鹿區某出租套房廖男家，廖男開門後聽到對方指他涉及刑事案件，隨即推開門入屋搜索，約莫10多分鐘後離去。

被害人廖男等了10多天無下文，他向警方報案指稱當天遭好像是3名警察入內搜索，並損失40萬元現金。

清水警分局隨即成立專案小組並積極調閱相關監視器，並於受理後立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，由檢察官核發拘票，11月11日陸續於桃園等處，查獲楊姓主嫌、褚及羅共3嫌到案，但否認帶走40萬元現金，警方訊後依加重詐欺及冒用公務員服章官銜罪送法辦。

不過，被害人廖男卻質疑明明是強盜案，為何會變成詐欺，他表示，當時看到3人腰際有配槍，所以心生畏懼；警方指出，根據大樓監視器畫面，並未看到楊等3人腰際有槍枝。對於家中為何放鉅款，廖男自稱有車貸或卡債債務，所以不敢拿去銀行存放。

清水警分局表示，經調查後，楊嫌等3人已移請台中地檢署偵辦，本案已進入司法程序，全程均依法受理偵辦，至於犯罪事實則由檢察官認定。

(中時 )