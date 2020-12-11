美國新生代超模坎達兒珍娜(Kendall Jenner)為「卡戴珊家族」其中一員，擁有179公分高䠷身材，再加上五官精緻的厭世臉，讓她成為時尚界寵兒，身材火辣的她時常在IG分享養眼照片，日前她被捕捉到街拍照，以一身黑色透視上衣現身，頓時吸引全場焦點。

坎達兒珍娜曾和名媛姐妹金·卡戴珊(Kim Kardashian)與凱莉·珍娜(Kylie Jenner)等人，參加真人實境秀節目《與卡戴珊姊妹同行》，一行人的高顏值圈了不少粉絲，也讓坎達兒的身價水漲船高，日前在和朋友漫步在紐約街頭，被捕捉到她身穿一件黑色透視上衣，簡單搭上高腰牛仔褲。

坎達兒珍娜的造型俐落時尚，只見她戴著墨鏡，脖子上的頸鍊襯出她的性感肩線，一撩起及肩短髮，舉手投足間都散發出濃濃女人味，然而網友們卻忍不住歪樓，由於坎達兒珍娜沒有穿內衣，疑似直接露出胸前兩點，讓男網友暴動，敲碗求更多照片。

卡戴珊家族成員一向不吝嗇展現姣好身材，一行人都是大尺度路線，這次坎達兒珍娜被捕捉到辣照似乎不稀奇，然而網友還是紛紛激動稱讚攝影師，「我的朋友，這是最棒的貼文」、「多讚的工作，請繼續保持更新」、「超優質的照片」。

(中時新聞網)