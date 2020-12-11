人民幣中間價11日報6.5405，較上一交易日6.5476升71點。在岸人民幣開盤小漲。

在岸人民幣10：20報6.5392，漲48點，漲幅0.0733％。離岸人民幣報6.5232，升118點，升幅0.1798％。

野村證券中國首席經濟學家陸挺在野村2021年中國宏觀經濟分析與展望上指出，2021年將是相對祥和的一年，中國經濟不僅將持續強勁，人民幣對美元也有望再創新高。

陸挺指出，過去幾年中國經常項目盈餘越來越小，因為貨物貿易的盈餘越來越小，尤其是旅遊方面的逆差越來越大，最後使得經常項目盈餘越來越小。但是到中國在2020年二季、三季這兩季，經常項目盈餘的季度均值超過了1,000億美金，這是2008年第四季以來最高的。

一方面得益於貨物貿易出口強勁，另一方面是由於海外支出中海外旅遊的部分急劇降低。這對宏觀經濟基本面的好處在於使得一個國家經常項目盈餘上升，經濟和金融的基本面得到明顯改善，貨幣也越來越強勁。野村估計，2020年中國的經常項目順差或為GDP的1.7％，2021年估計是1.4％。

陸挺表示，在過去的兩個月時間裡，中國對匯率的干預力度是很小的，基本上就是讓市場去調節。這也體現出中國的自信：中國的出口本身也非常強勁，不會因為人民幣的升值而對出口產生多大的影響。陸挺預測，2021年人民幣對美元有望升值至6.25。

(工商 )