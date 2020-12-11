自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），受惠後疫情時代市場需求熱絡，訂單滿手、產能供不應求，挹注雙雄11月合併營收分別年增逾12％；巨大集團前11月合併營收甚至已超越2019年全年營收！

惟隨著市場資金轉移至電子股，自行車雙雄少了投資人的關注，今日早盤股價表現低迷，巨大由紅盤瞬間翻黑、上下振幅超過2％；美利達甚至開盤旋即下跌近2％！

巨大集團11月合併營收60.1億元，年增12.01％；前11月合併營收642.5億元，年增9.65％，已超越2019年全年營收，2020年營收將締造歷史新高、挑戰700億大關。

巨大集團表示，全球自行車及電動自行車市場需求依舊強勁，11月營收成長主要來自自有品牌銷售。

三大主要市場以捷安特中國內銷表現最佳，以原幣值計算，大幅成長超過五成；其次為捷安特歐洲公司，大幅成長超過四成；捷安特美國公司成長也超過二成。

(工商 )