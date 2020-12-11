地方議會議事資訊公開規定自今年1月1日施行以來，目前全台20個地方議會已依規定落實議事日程、會議紀錄、議事錄及會議影音檔等相關資訊的對外揭露，僅剩「新北市」及「桃園市」議會未將程序委員會及紀律委員會影音檔公開，內政部已持續要求改善，以回應民眾對地方議事透明化的期待。

內政部表示，依照地方立法機關組織準則第25條規定，地方議會除秘密會議外，應於會議前將議事日程公開於網站；除考察或現勘的議程外，大會應透過網路或電視全程直播；大會及委員會應全程錄影，並應於會議後一定期限內將會議紀錄、議事錄與影音檔公開於網站。

內政部指出，配合地方議事公開規定的施行，今年起已持續輔導各地方議會依規定辦理資訊公開，目前全台20個地方議會已完全落實，僅剩新北市及桃園市議會尚未公開程序委員會或紀律委員會影音檔，預計將於明年開會時配合辦理。

透過議事資訊公開，民眾可以瞭解議會開會狀況、議案審議情形以及選區議員的問政內容與表現，讓地方議會的運作和議員職權的行使接受大眾的檢驗，落實地方民意代表向選民負責的精神，對於地方民主的深化具有正面意義。

內政部強調，將持續檢視各議會辦理情形，並輔導地方議會在現有的基礎上，加強資訊公開的完整度與速度，以回應各界對地方陽光政治的期待。

(中時 )