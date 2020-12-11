台灣昨(10日)晚間發生芮氏規模6.7強震，許多名人都發文報平安並關心粉絲近況，謝忻則曬出地震當下自己被嚇到趴在桌子底下痛哭的影片，有些網友發現片中謝忻疑似走光，今凌晨謝忻素顏開直播強調有檢查過影片，絕對沒露點走光，說著說著一度泛淚，再度崩潰。

王少偉點頭「認」謝忻！手機私藏他的泳裝性感照

謝忻今凌晨素顏開直播問網友是否都好，自己真的被嚇得很慘，還原稍早地震當下在拍業配影片，突然覺得頭暈噁心，因為自己很怕地震，就隨即躲到桌子底下，接著開始左右狂搖，經紀人抓住她的手，他們一行五個人只有她鑽到桌子下，「我真的被嚇歪」。

謝忻昨分享地震當下影片。（圖／翻攝自謝忻臉書）

謝忻強調，自己上傳的影片是一部「非常具有教育意義的防災影片」，有網友叫她去廟裡收驚，她也贊同，「我真的很怕，我沒辦法形容有多可怕」，隨即她話鋒一轉澄清：「我真的沒有露點，我的衣服很安全好嗎？」

謝忻回憶地震還是數度崩潰。（圖／翻攝自謝忻臉書）

另有網友說921時更恐怖，謝忻則說自己無法聊這個題目，因為921的時候她不在台灣，但相信也是一樣恐怖，有網友問：「地震跟露點哪個比較害怕？」謝忻說：「地震，因為地震不知道會震多大，但露點『頂多就是這樣』......好啦！其實都怕好嗎？」

謝忻說，稍早躲在桌子下時，同行的攝影師抓住她的手，說：「不要怕，這棟大樓很堅固」，她的眼淚才收回去，她又分享回家路上經過媽祖廟時有聞到硫磺味，讓她有點擔心，她得知趴地的影片引來很多轉發，無奈說：「但我真的必須說，沒有曝光好不好，你們不要這樣，那麼多人分享，前面我的影片拍得要死要活的，才60幾人分享，到底發生什麼事」。

謝忻開直播澄清沒走光。

(中時新聞網)