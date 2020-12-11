中共軍機11日上午7時許再度侵擾台灣西南空域。美國之音11日報導，衝突風險目前處於幾十年來最高水準，中國解放軍飛機幾乎每天飛向台灣周邊，有時同一天出動多架次。據前任及現任台灣與美國軍方高級官員說，中國大陸一波又一波空中威脅同時，也透過現有壓力策略（pressure tactics），侵蝕台灣抵抗意志。他們表示，這些空中威脅是對「兩棲登陸演習、海軍巡邏、網路攻擊和外交孤立政策的補充。」

美國之音引述路透10日的特別報導提到，中國在香港消除了對其統治的普遍挑戰幾個月後，正轉向下一個目標：台灣。中國人民解放軍發起了一場「灰色地帶」戰術（gray-zone warfare），其目的是讓台灣筋疲力盡，進而制伏台灣。

路透報導，據台灣國防部聲明顯示，9月中旬以來，大陸戰機執行了100多次此類任務。在兩岸政治緊張局勢達到頂峰時，中國還會派出更多飛機，其中包括一些最強大的戰鬥機和轟炸機。一名負責大陸情報的台灣高級安全官員表示，今年北京的姿態有了「明顯轉變」，軍方和政府機構已從數十年來有關武力解決台灣問題的「理論討論」，轉變為辯論（debate），並制定可能的軍事行動計畫。

美國之音報導，台灣國防部在一份聲明中說，正在加強海空巡邏，提高戰備水準，以對抗中國大陸的灰色地帶戰術。台灣軍隊堅持「不挑釁、不怕敵人」的堅定立場，以及「他們越接近主島，我們的回應就越積極」的原則。

台灣智庫國防安全研究院此前也曾發布報告警告「灰色地帶」衝突指出：「灰帶衝突的手段主要包含經濟，資訊攻擊，以及『準軍事』等手段，其本質是『家園戰爭』，藉由對手內部壓力改變政策現狀，更可轉為顛覆工具。透過網路，手機的快速傳播，正改變政治與戰爭本質。結合資訊流的操作，其混雜宣傳、辯論、圖像與敘事（narratives）方式，得以對標的國的決策造成時間及輿論壓力。」

報導稱，大多數軍事分析人士認為，如果中國軍隊控制了台灣，無論是通過灰色地帶戰術還是全面入侵，都將對美國在這一地區主導地位造成災難性影響。他們還認為，美國在全球的威望及其亞洲安全保障者的角色將被粉碎。

北京最近的強硬姿態，包括在南海有爭議的島礁上加強軍事部署，已經激起了美國主導的回應。川普政府一直加緊投入使用新型武器，並重組美國在亞洲的力量，以對抗中國。日本、印度和澳洲也加強與美國合作。

美國之音報導，美國國務院發言人曾表示，中國「對台灣的威脅越來越大」。美國對台灣的防務支持，不僅限於對台軍售。「我們支持台灣訓練，並鼓勵非對稱作戰方式。」習近平加大了對台灣的壓力，目前尚不清楚總統當選人拜登將如何回應。

(中時 )