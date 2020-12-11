美FCC確認華為威脅國家安全 10:422020/12/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間11日確認，中國電訊設備供應商華為對美國構成國家安全威脅。 FCC在6月將華為和中興通訊指定為國家安全威脅對象，同時禁止美國公司動用83億美元的政府資金，從這些公司購買電訊設備。 華為其後提出申訴，要求FCC重新考慮將華為從國安威脅名單中剔除，FCC 11日正式拒絕華為的申訴。 上個月，FCC已確認中興通訊維持列入國安威脅名稱。 電子五大次產業 業績大三元 農糧署輔導合作社農友 玉井產銷履歷芭樂安全美味 (工商 ) #FCC #華為 #中興 #電訊設備 #國家安全威脅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水神乾洗手、漱口水 雙獲國家認證 04:102020/12/11 焦點要聞 萊斯掌白宮內政委員會 戴琦任美國貿易代表 08:172020/12/11 國際 展現對台灣承諾 美議員籲立法將代表處升格使館 08:182020/12/11 國際 強震襲台 職安署：營造業雇主未落實震後檢查最高罰30萬 09:552020/12/11 生活 拜登勝選撼陸輿論 央視批美分黨 04:102020/12/11 話題觀察 全台唯一不含酒精防腐劑 孕婦幼兒都適用 04:102020/12/11 焦點要聞 猴硐通車再跳票 宜花東有得等 04:102020/12/11 生活新聞 達能設子公司 衝刺太陽能 04:102020/12/11 產業．科技 侯友宜揚言釋憲爭萊劑零檢出 蘇嗆：國家只有一個 不要亂了套 09:312020/12/11 政治 承德科技 深耕電池測試產業 04:102020/12/11 投資理財 5：0！FCC全票通過禁用華為、中興設備 撤銷陸電信商在美營運 08:442020/12/11 財經 財經熱門新聞 驚！蘋果砍單第1槍 大咖外資爆台積電明年危機 - 財經 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 萬四竟有散戶畢業 賭這檔慘賠百萬 老手爆小心等死 - 財經 被狂問台積電還能買？謝金河：發生兩個「如果」投資價值更高 - 財經 永大內戰揭密5／經營權新局未定 許作立喊話重返榮耀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。