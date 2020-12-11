美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間11日確認，中國電訊設備供應商華為對美國構成國家安全威脅。

FCC在6月將華為和中興通訊指定為國家安全威脅對象，同時禁止美國公司動用83億美元的政府資金，從這些公司購買電訊設備。

華為其後提出申訴，要求FCC重新考慮將華為從國安威脅名單中剔除，FCC 11日正式拒絕華為的申訴。

上個月，FCC已確認中興通訊維持列入國安威脅名稱。

(工商 )