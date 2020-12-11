美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間10日表示，已經啟動取消中國電信在美國電訊市場的營運許可程序。

FCC主席帕伊（Ajit Pai）表示，其他美國聯邦機構因應國家安全風險，建議FCC取締中國電信在美國的運作。中國電信美國未有回應傳媒查詢。

FCC在4月公布，3間中國電訊營運商可能危及美國國家安全，包括美國的中國電信、中聯通及網通旗下Pacific Networks。

同時，FCC駁回中國電訊設備供應商華為的申訴，確認華為對美國構成國家安全威脅。

(工商 )