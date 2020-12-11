國內10日發生芮氏規模6.7地震，全臺均明顯有感，尤其中、北部地區達到4級震度。職安署表示，依據往年經驗及教訓，地震可能引發土石邊坡崩塌及滑落，營造工地則易造成支撐架、施工架、開挖面、塔吊倒塌崩塌及物體飛落，危害勞工及社會大眾安全，因此雇主應落實工地地震後檢查，並加強各項防災措施。

職安署呼籲，地震4級以上之中、北部區域，雇主使勞工進入營造工地作業前，應確實檢查下列事項，如有異狀，應即補強、整修採取必要之設施：

一、施工架：施工架構件之損傷及安裝、基腳下沈及滑動、補強材安裝及護欄脫落等狀況。

二、模板支撐：模板支撐架材之損傷及安裝、支柱固定及搭接部分、固定材料損傷、補強材及基腳沉陷及滑動等狀況。

三、露天開挖場所：露天開挖場所應確認作業地點及其附近之地面有無龜裂、有無湧水、土壤含水狀況、地層凍結狀況及其地層變化等情形。

四、擋土支撐：擋土支撐構材及固定材料之損傷、變形、腐蝕、移位及脫落等狀況。

五、隧道工程：隧道、坑道等內部有無浮石、岩磐嚴重龜裂、湧水不正常之變化等。

六、工地塔吊：工地塔吊之過捲預防裝置、制動器、離合器、鋼索運行及控制裝置性能等狀況。

職安署強調，4級地震後，雇主應依職業安全衛生法規定確認各項安全措施無虞後，才可使勞工進場作業，如因為確認而導致勞工罹災者，將依法查處究辦。

(工商 )