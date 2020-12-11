畢竟「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大球星才打完總冠軍賽沒多久，湖人選擇讓他們多休一點時間也不算過分！湖人總教練佛格11日宣布，詹皇與一眉哥將會缺席12日遭遇快艇的首場熱身賽，一切都為了新球季例行賽。

佛格甚至透露，詹姆斯與安東尼戴維斯不僅缺席首場熱身賽，接下來3場熱身賽(分別對上快艇、太陽與太陽)，兩人就算上場，也都有上場時間限制，等到23日新球季開幕戰當天，詹皇與一眉哥才有可能正常輪替，屆時對手還是快艇。

至於歷經休兵期間積極補強後的湖人陣容，佛格說：「在今天的訓練當中，我們大名單之中的球員除了麥金尼以外，其他球員都參加了。以目前來看，從雷霆交易換來的薛洛德，讓我印象最為深刻，因為他增強了我們在攻守兩端的實力。」

12日的首場熱身賽，更是湖人相隔9個多月重返自家主場史坦普中心打球，佛格當然格外感到興奮，「我期待球隊能比待在奧蘭多隔離賽區打得更好，因為我們很熟悉這裡，也不用長途跋涉，不過遺憾的是，我們仍然缺少球迷給我們的能量。」

(中時 )