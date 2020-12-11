大陸華東師範大學教授、澳大利亞澳洲研究中心主任陳弘11日在陸媒《環球時報》撰文指出，政治人物言論往往具有多重含義，在「狗哨政治」盛行的澳洲政壇，他們往往會更狡黠地使用話語術，試圖向特定人群發出訊號。其黨派的支持陣營對此心知肚明，包括政客、媒體、智庫學者等立即回應，對其號令進行反應，加以支持。與此同時，民眾大多不明就裡，往往受到蠱惑或煽動，政客則暗笑著開始收割戰果。

陳弘表示，「狗哨政治」是澳洲一些政治人物擅於玩弄的伎倆之一。他在澳洲觀看牧羊犬表演時，曾驚歎於精準、迅速的反應。只要牧羊人一聲口哨，牧羊犬便會衝前驅趕羊群，再次發出哨聲時，他聽來沒有什麼不同，牧羊犬卻會止步、反向奔跑、或做出其他行動。

陳弘稱，近年來，在執政的自由黨-國家黨聯盟政府的政策導向下，中國企業家、投資者、消費者對澳洲的營商環境信心驟減。對出口貿易、尤其是對華貿易高度敏感的澳洲正面臨失去中國市場的嚴峻前景。不少對華出口大州以及企業家、投資商紛紛向政府表示強烈不滿，要求政府擔責並採取切實措施，來扭轉目前兩國關係持續惡化的局面。

對此，澳洲總理莫里森發出的訊息則是：澳洲的主權正受到中國「霸權」的侵襲，必須採取措施有效遏制中國在澳行動，否則，澳洲將喪失其獨立自主的權利。

陳弘認為，但凡有點政治常識的人都不會輕信這樣的話語，但莫里森發出的訊號並非僅僅針對民眾，澳「反華」陣營人士明白，莫里森的資訊很明確，就是要煽動民眾對中國的恐懼感，為坎培拉當局繼續推進「反華」戰略提供理由，為他和他的政黨連任造勢。於是，澳洲一些媒體、學界和政治人物紛紛出來回應表態，進一步渲染「中國威脅論」。而對通常並不關心政治的大多數人來說，外來威脅確實更能挑動敵意，從而誤認為莫里森政府破壞中澳雙邊關係其實是在保護澳洲的利益。

例如近日中國畫家烏合麒麟的漫畫事件。事實上，此前澳國內要求政府對澳軍暴行擔責的呼聲已日益強烈。出於脫困的目的，莫里森迅速轉移話題聲稱中國偽造「照片」，其目的是明確的、資訊是隱含的、手法是直接的，但是傳達資訊的途徑和方法都經過了精心設計，直接指向受眾，「狗哨」的哨聲甚至還漂洋過海，得到了紐西蘭、法國等國政客的支持。

(中時 )