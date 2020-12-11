住22樓體驗規模6.7強震，女屋主曝驚悚短片，天搖地動讓她嚇到顫抖。（Momo spoootlight_小浮誇授權提供）

宜蘭外海10日晚上發生芮氏規模6.7的強震，國家級警報狂響，一名女網友分享，她住在22樓，地震發生的時候，她家裡天搖地動，吊飾燈具狂撞牆，叮叮咚咚的聲音讓人聽了很慌，且劇烈晃動差點讓她摔倒，也讓她嚇的聲音顫抖，引發網友討論，這太有感了！今天恐要收驚。

臉書粉絲團「Momo spoootlight_小浮誇」昨晚在臉書發文分享，晚上發生北部有感地震，居住在22樓的她，驚恐之餘完全放棄逃生，只顧著保護燈具和玩具，還好都沒有東西掉下來，不知道大家還好嗎？

從影片中可見，昨晚地震發生的時候，家中的吊飾和燈具不停地被甩動，撞擊牆壁發出清脆的聲音，且由於原PO家位在22樓，因地震所造成的搖晃幅度非常的大，讓她在移動過程中也差點腿軟摔倒，且房間的門也被地震自動關上，讓人看得膽顫心驚。

直到地震所造成的劇烈搖晃停止後，原PO聲音顫抖、心有餘悸地說：「我嚇到發抖了、停了嗎？（終於）停了」。她最後也在文末寫道，地震了先發動態，這是錯誤示範，現代人是不是以為發動態、地震就會停。

驚悚影片曝光後，引發網友熱烈討論，「這太有感了」、「哇！22樓搖滾區欸」、「明天要去收驚了」、「22樓！而且震央在北部，這很恐怖」、「馬上離我家的燈超遠，超怕被砸到」、「不知情況的人，會以為妳在拍厲陰宅」。

(中時新聞網)