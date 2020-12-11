美國首次申領失業救濟人數創近三個月最多，加上新一輪紓困方案只聞樓梯響。美股三大指數10日個別發展，道指收盤跌幅收窄，跌69點，報29,999點，納指升0.5％。科技股帶動下，港股11日早盤曾彈近300點。

恒指開盤漲223點，報26,634點，重上10日線（約26,539）及20日線（約26,550），升幅曾縮窄至124點，低見26,534點後重拾升勢，暫時見最多升293點，高見26,704點。截至10時36分，恒指升153點，報26,563點。

國企指數升87點，報10,502點。恒生科指現升98點或1.2％，報8,124點。

泡泡瑪特11日首掛，開盤價77.1港元，暫時最高見過81.75港元，較招股價38.5元高出1.12倍，之後回跌，曾失70港元關，低見69.45港元，成交已逾50億港元。

科技股領漲，騰訊升1.8％，報588.5港元。小米曾升4.3％，高見28.8港元，創新高，最新升3％；阿里及美團均升近2％。 布蘭特期油突破每桶50美元，創9個月新高，五個交易日跌一成半的中海油曾彈近8％，最新升近6％，報6.94港元。

受行業出貨量數據下跌影響，手機設備股續受壓，舜宇曾見逾一個月低；丘鈦挫逾2％。

碧桂園服務折讓逾9％配股集資77.85億港元，早盤平開後受壓，最新跌7.2％，報46.1港元，成交逾14億港元。

(工商 )