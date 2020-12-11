耀登(3138)今日以承銷價46元掛牌上市，蜜月行情剽悍，漲幅一度逾82%，股價最高達83.8元，耀登看好未來三年5G相關產品應用持續發酵，營運樂觀。

耀登表示，看好未來三年5G相關產品應用持續發酵，未來將著重在軟硬體整合上，特別是核心天線事業部在5G領域中已經從工控跨足車載，同時成功切進高端消費市場，另一方面，在毫米波波束成型的控制技術上也取得領先發展，目前已經進入投樣階段。對耀登而言，上市最首要關鍵就是吸引優秀人才加入，儲備未來高成長爆發期的能量。

耀登公司營收佔比，天線32%、儀器設備代理39%、測試認證服務29%。其中天線主要著重在工業控制領域，2019年成功切入車載市場，耀登張玉斌董事長也是台灣毫米波天線模組A+計畫的計畫負責人，早在2018年就著手建置台灣首座可以做到檢測18~94G高頻段毫米波實驗室，並於2019年9月正式啟用。耀登表示，18GHz-94GHz超高頻段毫米波測試，可用於測試消費品、工控與車載領域產品，涵蓋測試領域廣泛，量測精準且迅速，目前仍是台灣唯一可以同時檢測從手機到基站的毫米波實驗室。

除了天線設計製造外，耀登的電子產品測試認證服務，提供180國轉證服務，5G行動通訊產品檢測資格為第一批取得國家級檢測資格的實驗室之一，檢測能力大幅領先業界，一線手機大廠多款5G新品皆在此完成檢測驗證。同時，實驗室軟硬體設備完整，著重於通訊技術發展紮根及經營效率提高，加上受惠全球5G發展快速，獲利可期。

在儀器設備代理及技術支援服務上，目前耀登是SPEAG大中華區台灣跟中國獨家代理，高市場占有率的量測設備以及高服務滿意度的售後服務，在市場上拿下95%的市占率，法人看好耀登隨著5G新機開案數量提升，以及三大核心業務持續成長下，整體營運動能將穩步成長。

(時報資訊)