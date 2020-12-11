參議院共和黨第二號人物圖恩（John Thune）周四表示，就維持政府運轉之臨時措施的表決，美國參議院可能拖延至周五的最後期限才進行，而民主黨領導人佩洛西（Nancy Pelosi）則暗示，這場政府支出法案與新冠援助方案的協商，可能一直拖到聖誕節假期。

由民主黨占多數的眾議院周三表決通過為期一周的臨時法案，將現行的政府撥款計畫延長至12月18日。該臨時法案如果獲參議院通過，並由川普總統簽署，將避免聯邦政府在周五午夜再度上演熄燈關閉的戲碼。該法案亦將多給國會7天時間，就完整的政府撥款法案與新一輪新冠紓困措施達成協議。國會兩黨有意提出一個「綜合性」支出法案，其中將納入新一輪紓困措施。

共和黨參議員圖恩周四表示，參院對這項臨時法案的表決可能要拖到周五，因有部分參議員正在拖延這個程序，要求進行其他事項的表決。圖恩表示：「如果大家願意合作，我們可以在今晚就完成這些工作，但目前看來我們明天才能進行」。

阻擋臨時支出法案表決的反對者，包括經常投票反對支出法案的共和黨參議員Rand Paul，以及想要為美國人爭取更多現金發放的無黨派獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders），他主張應該就直接向個人發放1,200美元新冠援助金的措施另外進行表決。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周四表示，國會可以為制定新冠救助方案一直努力到12月26日，聖誕節翌日。屆時一系列緊急紓困措施都將到期。佩洛西表示：「12月26日，失業保險金將到期。所以在此之前，希望是在12月18日，我們希望能完成這件事」，她並表示「沒有做好這件事，我們不能返家過節，我們也曾在聖誕節後還留在這裡」。

(時報資訊)