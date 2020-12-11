根據調研機構Counterpoint Research最新報告，韓國三星電子的真無線藍耳機（True Wireless Stereo, TWS）因受價位影響，迫使第三季全球市占率下降，這也顯示疫情衝擊景氣下，許多人荷包縮水也不得不改變固有消費習慣。

Counterpoint Research數據顯示，在七月至九月間，三星電子占全球真無線藍耳機TWS出貨量僅5%，較第二季下降了1個百分點。

執牛耳地位的美國蘋果電腦，在第三季仍不衰還是最大TWS業者，不過市占率卻季減6%降至29%。2019年時，蘋果電腦的TWS產品橫掃千軍，獨佔市場47%份額。

排名第二的是中國大陸小米，TWS產品與蘋果市占差距愈來愈小。小米無線耳機第三季市占率為13%，較第二季增加3%。也就是說，第三季度最熱賣十款TWS中，有四款都是來自小米。

報告分析，隨著疫情發展，更多消費者決定購買中價位以及便宜TWS產品，這也瓜分了高檔貨市場率。第三季中，100美元以下的TWS占全球出貨量56%，比第二季增加8個百分點。同時，這也是不到百美元的TWS產品市占率首次過半。

Counterpoint Research表示，2020全年全球TWS市場可望上看2.2億副，比2019年的1.3億副要多增近一倍，而這也要拜中國，印度以及南美市場的消費者所賜。

(時報資訊)