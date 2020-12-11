疫苗利多激勵，周四歐美原油期貨反彈近3%；受英國已開始大規模接種新冠疫苗的消息提振，加上美國近期將盡速通過食品及藥物管理局(FDA)，核准由輝瑞(PFE-US)及BioNTech(BNTX-US)，所共同研發的新冠肺炎疫苗，抵銷了市場因上周原油庫存激增所帶來的疑慮。

此外，伊拉克北部一處小油田因遭受攻擊而爆炸起火，但分析師表示，儘管該油田的整體產量所受到的影響不大，但所引發供應中斷的緊張情緒亦支撐油價反彈；其中美國原油漲幅2.8%，倫敦原油漲幅2.8%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲1.26美元，報每桶46.78美元；1月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.44美元；1月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.32美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲1.39美元，報每桶50.25美元。(商品行情網)

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