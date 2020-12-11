有「暗黑版林志玲」 之稱的AV女優波多野結衣，甜美外型加上火辣身材，出道不久就累積大票粉絲，不過人紅是非多的她，曾傳出有富商開價800萬日幣共度春宵，如今更爆出12月將來台賣淫，而且要價一次60萬台幣，限量5個名額。

根據《三立新聞網》報導，近來網路封傳一則訊息，內容寫道：「12月底時波多野結衣要來台灣賣，一次60萬台幣，保證本人，開放預約，限量5名」，更附上波多野結衣的三圍，以及個人基本資料，甚至連「服務內容」都一一列出，而且條件「沒有設限」，尺度之寬立刻引發網友議論，紛紛揣測內容真實性。

對此，AV達人一劍浣春秋耳表示收到30幾封類似訊息，當下第一個念頭是新冠肺炎疫情肆虐全球，波多野結衣若來台，一入境就要隔離14天，據他了解所認識的日本人沒有人願意被隔離，但是否是難抵來台就能進帳300萬台幣收入的金錢誘惑，讓他立即致電波多野結衣經紀人詢問真實性。

經紀人表示一切都是網路瘋傳的假消息，當下與經紀公司求證此事時，高層表示波多野結衣最近沒有出國計畫，另外對於波多野結衣來台賣淫一次，就能有60萬台幣收入，直呼讓人難以置信。

(中時新聞網)