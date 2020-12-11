由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(11)日宣布，深受玩家青睞的長髮劍士英雄最快的S級英雄「閃光弗拉休」將於 12 月 12 日限時返場！完美展現速度與武技的FLASH「閃光弗拉休」招募掉落機率將大幅提升，限時登錄、限時招募回饋、角色專屬試煉等精彩系列活動亦盛大展開！官方團隊為歡慶「閃光弗拉休」重返戰場，同步加開潛能激發系列任務，完成各任務將獲得豐富虛寶獎勵，並接著推出史上超絕閃光瞬殺丸專屬招募活動，勢必將讓「閃光魅力」席捲全服，英雄玩家們千萬不要錯過此波千載難逢的經典復刻！

《一拳超人：最強之男》繁中版 最快的S級英雄「閃光弗拉休」專屬招募活動同步熱烈展開！

《一拳超人：最強之男》最快的S級英雄「閃光弗拉休」重磅來襲！高超技能再現！

閃光弗拉休，英雄協會認證S級排名第13位，擁有飄逸長髮美男子，身手俐落矯捷，動如脫兔，快如閃電，完美體現速度與武技結合，是速度流中數一數二的快捷英雄。戰鬥方式以高超快速武技為著稱，身手乾脆，性格有話直說，自認在速度方面沒有任何英雄能夠超越，在戰鬥執行任務中總是可以以最快速度攻破對手弱點，迅速解決。

S級英雄 閃光弗拉休

聲優：鳥海浩輔

系列：武裝

陣營：英雄

定位：整排崩壞、追擊核心

技能：

普攻：閃光斬。對單體目標2連擊造成120%攻擊傷害，自身速度提高20%持續1回合。

絕技：

流光影襲。對整排每名敵人5連擊造成140%攻擊傷害，並有70%機率使擊中目標「崩壞」2回合(受到的傷害增加30%)，自身速度超過任何敵人可獲得7%生命值強度「堅韌」效果(最多6層)。

超．流光影襲(專屬道具升至3星即可啟動超絕技)。整排每名敵人5連擊造成170%攻擊傷害，並有80%機率使擊中目標「崩壞」2回合(受到的傷害增加35%)，自身速度超過任何敵人可獲得10%生命值強度「堅韌」效果(最多6層)。

被動：

動若閃光。敵人行動後速度低於自身時進行「追擊」(普攻的80%傷害及效果進行攻擊，每回合最多3次)。我方進行追擊後閃光弗拉休對敵方全體造成60%攻擊力的額外傷害，每回合最多3次。永久增加自身生命值。限制解除到5星可增強被動效果。

極．動若閃光(限制解除至5星即可升級被動技能)。敵人行動後速度低於自身時進行「追擊」(普攻的80%傷害及效果進行攻擊，每回合最多4次)。我方進行追擊後閃光弗拉休對敵方全體造成70%攻擊力的額外傷害，每回合最多3次。永久增加自身生命值。

究．動若閃光(潛能激發達5星即可升級被動技能)。敵人行動後速度低於自身時進行「追擊」(¬¬¬普攻的100%傷害及效果進行攻擊，每回合最多4次)。我方進行追擊後閃光弗拉休對敵方全體造成80%攻擊力的額外傷害，每回合最多3次。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版 最快的S級英雄「閃光弗拉休」強大技能設定揭曉！

《一拳超人：最強之男》最快的S級英雄「閃光弗拉休」期間限定復刻活動情報公開！

【活動1】S級英雄「閃光弗拉休」限時招募

活動時間：2020.12.12 05:00 - 2020.12.19 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR「閃光弗拉休」

【活動2】S級英雄「閃光弗拉休」角色試煉

活動時間：2020.12.12 05:00 - 2020.12.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用SSR「閃光弗拉休」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

【活動3】S級英雄「閃光弗拉休」限時招募回饋

活動時間：2020.12.12 05:00 - 2020.12.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動4】S級英雄「閃光弗拉休」限時登錄回饋

活動時間：2020.12.17 05:00 - 2020.12.24 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

【活動5】潛能激發任務

活動時間：2020.12.12 05:00 - 2020.12.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，完成「潛能激發」指定任務，即可獲得豐富獎勵。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》繁中版 最快的S級英雄「閃光弗拉休」限時招募期間限定活動 12 月 12 日復刻降臨！

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