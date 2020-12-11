大聯盟今天公布東山再起獎得主，國聯由克服投球失憶症的洛磯隊投手巴德（Daniel Bard）拿下，美聯則是由印地安人隊捕手裴瑞茲（Salvador Perez）獲獎。

35歲的巴德過去曾是紅襪隊牛棚主力，2011年更寫下連續25場出賽無失分的隊史紀錄，但後來卻碰上投球失憶症，2013年4月底最後一次在大聯盟出賽後，該年冬天就遭紅襪釋出。

之後巴德都待在小聯盟，但控球問題始終未解，一度在2017年季後決定退休，到響尾蛇擔任心理輔導員，直到今年二月他與洛磯隊簽下小聯盟合約，在春訓及夏訓也取得教練團的信心，最終擠入球隊開季30人名單。

時隔7年再返大聯盟，巴德在今年的縮水球季繳出出賽23場、24.2局，拿下4勝2敗、防禦率3.65的成績，也讓他獲得國聯的東山再起獎。

巴德坦言，2年前決定退休後要再重拾手套的確不容易，今年所繳出的成績也超乎自己的預期，「我一直很希望能在大聯盟再投1場比賽、1顆球，而結局遠比這更多，我真的非常感激。」

而美聯部分則是由挺過TJ韌帶置換手術、確診新冠肺炎、眼疾的3重打擊的裴瑞茲摘下獎項，他本季在37場比賽轟出11發全壘打、32打點，繳出打擊率3成33、長打率0.633、攻擊指數0.986，3項數據都寫下生涯新高，也收穫生涯第3座捕手銀棒獎。

(中時 )