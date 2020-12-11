拜登團隊的政權過渡小組10日聲明指出，聯邦眾議院歲計委員會的首席貿易律師、今年45歲的華裔女性戴琪擔任美國貿易談判代表，外界預期她將接下川普政府之後的對陸貿易談判。不過，大陸網路上盛傳一篇文章，聲稱戴琪可能比起當前川普政府對陸政策的「國師」余茂春不僅名聲更顯赫，甚至對大陸更具威脅。

據介紹美國與中國大陸之間關係的「中美印象」網站上的「戴琪─比徐茂春更顯赫、更危險的華人來了」一文中指出，戴琪是以實用主義解決貿易糾紛，可以認為是一位介於保守派與進步派之間的人物，而從耶魯大學與哈佛大學畢業的她，不僅中文流利，也是一位受過徹底完整西方教育，但依然有華人特質的典型「香蕉人」，但也因於此，她比國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席對中國政策和規劃顧問余茂春更危險。

先前《華盛頓時報》報導，徐茂春曾經歷毛澤東文化大革命的瘋狂時期，隨後透過廣播《美國之音》秘密地聽到了雷根（Ronald Reagan）的演講，受到啟發後決定赴美求學，1994年從加州柏克萊獲得博士學位後，成為美國海軍學院的教授，教授中國和軍事歷史。

不過該文指出，雖然徐茂春受到蓬佩奧等美對陸鷹派讚賞，但他所受訓練以及個人經歷，只限於自身大陸的理解，以及陸政府的做事方式。基於徐茂春個人經歷，其行事必然摻雜很多個人情感因素，加之學養和訓練與貿易相去甚遠，故余茂春雖然可以提出狠準的建議，但少了專業性。

相比之下，曾在2007年至2014年擔任美貿易代表辦公室中國事務高級律師，並曾替華府在世界貿易組織上針對大陸爭端提起訴訟的戴琪，不僅更具專業性，對大陸也更危險。

戴琪最新一次對陸貿易方針表態是在今年8月，當時她表示川普對陸政策是確保大陸遵守規則，但這「防禦性」的方針依舊不夠，美國必須要具有令對方反感的元素，採取更好的攻勢，並建議美國可以利用補貼和激勵措施，來幫助美國擺脫對大陸進口商品的過度依賴，以及美國和盟國從彼此購買，而不是從大陸購買。

該文指出，在中美長期貿易戰的背景，以及余茂春成功的示範下，任用華裔「以華制華」任貿易高官將成為美國政府的長期策略。正如同川普政府中的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在對陸政策中發揮了關鍵作用，貿易代表也將是拜登政府中對陸政策的核心圈，未來可能將出任拜登政府國務卿布林肯（Antony John Blinken）以及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在對陸政策制定中展開競爭。

(中時新聞網)