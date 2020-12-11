昨日晚間發生芮氏規模6.7全台有感強震，不少民眾驚魂未定。一名女網友於臉書社團表示，發生大地震的當下，老公用肉身護女兒的一幕，令她感動不已，直呼「又戀愛了」，而網友看了之後也表示「老公真的超棒的」。

原PO 稍早於臉書《爆廢公社公開版》上傳一段僅22秒的影片，她表示昨（10）晚，透過居家監視器畫面發現，老公本在替女兒包尿布、穿衣服，豈知，下一秒突然一陣狂搖，老公也毫不猶豫地肉身保護女兒小巧的身軀，並用手環住女兒的頭。

只見，周圍的物品東搖西搖，大約震了近20秒之久，才逐漸恢復平靜，老公也不時環顧居家四周，確定安全沒事，才慢慢地將身體從女兒身上離去，女兒還不知外界發生什麼事，不斷地用手揮舞，老公滿滿的父愛，令原PO直喊「又再次戀愛了」。

據《東森新聞雲》報導，原PO表示，地震當時還在下班返家的路上，由於震度很大，她很關心在家中的老公及女兒狀況，便急忙打電話關心，老公也表示「一切都很好」。回到家後，出於好奇，她打開家中監視器觀看，她透露「差點要噴淚」，而女兒以為爸爸在跟她玩，因此沒被震哭。

影片曝光才1個小時，立刻湧入9千多粉絲按讚、留言及分享，「這個影片長大以後，一定要留給女兒看」、「果然是前世情人」、「很棒啊！我看了3次」、「看了好感動」、「世上只有爸爸好，有爸的孩子像個寶」、「真男人」。

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(中時新聞網)