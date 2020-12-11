昨（10日）晚間9時19分發生芮氏規模6.7的全台有感強震，無獨有偶，今（11日）凌晨2時15分又發生規模5.6地震，許多人從睡夢中驚醒，過去921大地震的陰影再次襲來。然而，早在昨天中午時分，網友張麗文就曾直擊北部地區出現俗稱「地震雲」的破碎雲帶，當時就暗自憂心「有事要發生」。

張麗文昨在臉書PO文指出，中午12點後駕車從新店一路南下，車過土城後一路行經三峽區、鶯歌區、大溪區、龍潭區、關西鎮、芎林鄉，最後到竹東鎮，將近一個小時的車程，沿途都拍到了美麗的破碎雲帶。

但是雲層似乎也透露出不尋常的訊息，讓張麗文暗自心驚，「我一路都在抬頭看著！總覺得有什麼事要發生…」果不其然，當晚9時19分就發生撼動全台的芮氏規模6.7強震。

事實上，地震雲真名叫做高積雲，屬於常見雲系，容易形成波狀、放射狀，是冷空氣到來時會出現的一種雲層，目前無法證實和地震有直接關係。但由於每當這一類型的雲出現，時常伴隨地震巧合，因而有了「地震雲」的稱號。

(中時新聞網)