針對近來遭綠媒用假訊息抹紅，國民黨智庫副董事長連勝文表示，就在中天關台這一天，他向NCC檢舉，「讓社會大眾看看NCC是否對我們的檢舉不理不睬」。

新冠肺炎疫情席捲全球，大陸日前宣稱，年底前將有「6億支滅活疫苗獲批上市」，連勝文因而憂心台灣疫苗進度，4日在臉書批，民進黨高官不斷強調「最快」明年第二季，台灣可開打疫苗，但按照正常速度或「最慢」，台灣何時才有疫苗？他擔憂在民進黨「反中」意識形態，否認大陸的防疫成果與疫苗效力，屆時讓台灣被孤立。沒想到此舉竟遭綠媒用假新聞抹紅。

連勝文今在臉書發文表示，已針對三立電視台「新台灣加油」節目中，有關他「在中國投資並炒作疫苗是買辦宣誓效忠」及「賣大陸疫苗抽成」的假新聞，向NCC檢舉。

「就在中天關台這一天，讓社會大眾看看NCC是否對我們的檢舉不理不睬」。連勝文狠酸，甚至按照民進黨「雙重標準作業程序」，會否頒發「功在黨國」的獎勵予民進黨所豢養之鷹犬，請大家拭目以待。

底下網友也表示，「一定要讓大家都知道！要努力宣傳出去，讓大家看看他們噁心的嘴臉」、「全力支持 連先生的行動。我不怒，不代表我可以被欺負」。

(中時新聞網)