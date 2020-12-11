港府10日深夜宣布，即日起取消美國外交護照持有人免簽證訪港安排，以配合大陸政府對美方採取的反制措施。

港府發言人表示，措施生效後，除直接過境及留在機場禁區內，所有持美國外交護照人士訪港前，須先向中國駐外使領館申請簽證。

美國財政部日前公布對中國官員實施新一輪制裁，以回應人大決定取消本港4名民主派立法會議員資格，14名全國人大副委員長被列入制裁名單。中國外交部10日宣布，取消美國持有外交護照人員訪問香港及澳門的豁免簽證待遇，作為實施對等制裁。

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