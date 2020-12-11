一名黃姓公司老闆，見公司內一名嫩妹女員工A女姿色頗佳，竟在辦公室內假意要替A女按摩為由，從背後環抱她一路「從上摸到下」，女方不堪受辱到警局提告，事後黃男還當女友面前向A女道歉說，「我內心就是有點想歪了，可能我今天是精蟲衝腦」，台中地院依違反性騷擾防治法判拘役40天，得易科罰金4萬元。

根據判決書記載，黃男在今年6 月24日上午10點多，在公司辦公室內，竟佯 裝要幫A女按摩，趁甲女不及防備之際，徒手隔著甲女之衣褲，觸碰甲女之胸部上方、腰部、腹部、大腿上方等私處，而且一度作勢要親吻A女時，遭到她以手阻擋，這時黃男才作罷。

A女事後相當氣忿而到警局報案，她表示當時覺得非常恐懼及身心不舒服，對於老闆行為相當反感。但是事後黃男得知她提告，找來女友當見證人，在面前對A女道歉表示，「我內心就是有點想歪了，就是有些不對的地方，或者是毛手毛腳或者是存心要吃你豆腐」、「可能我今天是精蟲衝腦」等語，

台中地院審理認定，黃男為逞一時慾念，竟乘A女不及抗拒之際觸摸身體隱私處之犯行，欠缺尊重女性性自主權之觀念，並使女方身心受創且蒙受陰影，雖然黃男數度要與A女和解，但女方並不原諒這種行為，因此依違反性騷擾防治法判拘役40天，得易科罰金4萬元。

(中時新聞網)