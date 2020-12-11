【現場直播】柯文哲出席「北市公告不含萊劑專區」記者會

蔡政府明年元旦將開放萊豬進口，台北市長柯文哲11日痛批，行政院長蘇貞昌提出5項措施，坦白講就是「我關心的他不標示，不關心的硬是標示」，美豬並不等於萊豬、萊豬也不等於美豬，標示出產地並沒有解決問題，增加困擾而已。

北市府今透過《北市食品安全自治條例》公告連鎖超商、超市及大賣場設置「不含萊劑專區」及肉品進口商強制自主檢驗，讓豬肉製品管理能夠溯源、明白標示萊劑。

柯文哲致詞時表示，明年元旦，含有萊克多巴胺的豬肉就要進口台灣，從現在算起也剩沒幾天，但管理措施在整個台灣是亂成一片，因為中央連行政命令都還沒通過，當然地方政府更不知所措。

他指出，這個問題過去將近10年時間，誰執政誰就贊成、誰在野誰就反對，政黨輪替兩邊角色互換，腦袋也跟著轉變，美豬牛問題已經不是食安問題，更牽涉到管理和溝通問題，他要很明白的講，現在很多問題是當年藍綠惡鬥產生今天難以處理的局面。

柯文哲強調，市府一直希望用理性、務實與科學態度解決，現階段用務實態度解決問題的方法就是源頭管理、明白標示，中央做好邊境源頭管理，這樣才能減少末端再去查驗，明白標示讓人民有選擇的自由，這樣事情就結束了，可是一直到現在，立法院還是每天吵吵鬧鬧、打來打去。

他說，當時主張若沒有使用萊劑，或在宰殺前停止使用一段時間，能達到測不出來的程度，就給予單獨貨號與QRcode，中央在邊境做好抽驗，透過食材登錄系統就很容易做，結果蘇貞昌提出5項措施，坦白講就是「我關心的他不標示，不關心的硬是標示」，美豬並不等於萊豬，現在美進口豬肉78％是不含萊克多巴胺，不是所有美豬都是萊豬，標示出產地並沒有解決問題，然而萊豬也不等於美豬。

柯文哲認為，台灣開放全世界含有萊克多巴胺的豬肉都可進入台灣，現階段也許只有4個國家，但有利可圖的情況下，有國家可能本來不生產萊豬，為了輸到台灣特別生產，雖然美豬只有22％含萊劑，一旦台灣有市場，反正美國含萊劑的豬肉無法賣到其他國家，就全部賣到台灣來，行政院標示產地的方法是沒有效、沒用，增加困擾而已。

最後，柯文哲說，北市透過和業者協商，利用「食品安全自治條例」對進口商和通路業者公告多項管理措施，進口商會自主檢驗，賣場有明白標示，末端餐飲業就可揭露訊息，最終目標讓台灣人民有自由選擇權利，不過，只能要求北市的業者，但賣到其他縣市再轉到台北，現階段還是沒有辦法。

柯文哲再次呼籲中央，源頭管理、明白標示這是很簡單的方法可以把紛爭結束，一直無法理解中央在此事硬是要朝野吵鬧鬥爭，我們非常不能諒解。

(中時 )