新北市王姓男子5年前與女友分手後，拿預購的戒指向她求婚遭拒，且她因服用藥物施行人工流產，身體虛弱需就寢休養，但王男竟不顧對方以腳踢踹並哭求「醫師說不可以發生性行為」，加以性侵，最高法院將他判刑2年，考量已和解讓他獲緩刑5年定讞。

從事網路行銷的王男在2015年10月間與被害人因故分手，12月28日晚間王男以歸還空氣清淨機為藉口，前往她的住所求婚，且不理會她指示其將空氣清淨機放置大樓管理室，逕自搭乘電梯進入她房內，取出預購之戒指，欲向她求婚但被拒絕。

她因人工流產且因子宮出血回診，身體虛弱需就寢休養，於是請王男先行返家，惟王仍拒不離去，並堅持在她房內留宿，隔天上午王男強行褪去她衣服，她雖有以腳踢踹，並哭求「不要這樣」等語，然王男仍強制性交。

台灣高等法院更一審認為王男為逞一己之慾，對方明示「醫生說不可以發生性行為」，仍為遂己身私慾而犯之，造成被害人心靈之傷害甚重，且犯後仍否認有違反意願而為性行為，依強制性交罪判刑2年。

合議庭考量王男與被害人達成和解並賠償349萬元，他尚屬初犯依其生活狀況，亦難認有何非予送監執行，否則難期達到矯正效果之情形，給予緩刑5年，緩刑期間內付保護管束，並於保護管束期間內完成加害人處遇計畫，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )