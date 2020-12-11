臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨立委鄭麗文昨日（10）在立法院司法及法制委員會上，針對日本核食開放與核廢水排放議題，質詢外交部次長田中光，除批駐日代表謝長廷此時提出核食進口極不恰當，也質疑謝沒向日本轉達台灣對核廢水排放的關切；田則回應，談日本核食進口須滿足「三大條件」才行。網友看完詳情直言，政府一定早就私下在談了，根本是想騙死台灣人。

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鄭麗文昨日質詢田中光，表示日本福島第一核電廠的核廢水，共有123萬噸要排放到海裡，預計要2年才能排完，而且廢水是要排到太平洋的，所以不僅引發日本國內高度關注，更成國際矚目焦點，包括鄰近的中國大陸、韓國都已經分別對日本提出關切。

鄭麗文指出，一旦核廢水排到海洋，將會面臨兩個問題：第一，會不會再度污染到台灣漁民的捕撈？第二，會不會又污染到海洋、灌溉水、土壤？鄭直言，這個時候，謝長廷提出開放核食進口的議題，「適合嗎？」何況，謝一直要台灣開放日本核食，卻不知道他有沒有同等的去向日本轉達，台灣對核廢水排放的關切？

田中光回應，台灣與日本在103年已簽訂核能資料交換議定書，日方核廢水用自動排進海洋或大量蒸發到空氣中兩種方式排除，對鄰近國家和台灣都有影響，我方已跟日本不斷表達想法。鄭麗文則強調，有了美國萊豬的例子，大家都人心惶惶怕再被「突襲」，尤其大家普遍認為311大地震已經過很久了，輻射、汙染應都已改善，但大家都沒討論到，即將要排放上百萬噸被核、輻射污染廢水的問題，甚至連日本首相菅義偉9月26日視察福島核電廠，都不敢喝處理過的水，日本媒體與日本全國漁業聯合會，也大動作對排核廢水提出質疑與反對。

鄭麗文指出，民心的疑慮並非簡單科學抽樣個幾件就能消除的，也不是像謝長廷所言「先開放福島以外的縣市」那麼簡單。田中光則回應，談核食進口與否的關鍵，在於三大關鍵因素：一，尊重科學與醫學的數據；二，先進國家怎麼處理核食？三，國際通例為何？沒滿足這三大前提，是不會去談進口問題的。

對此，網友則紛紛表示：「三條件不含釣魚台主權與貿易協定CPTPP，騙死台灣人嗎？」「不是私下已經在談了？再騙呀」、「又在玩文字遊戲？萊豬就是用國際法條來混闖關，那國際所有國家都認同且贊同核能發電，全地球唯獨台灣禁核電？為何台灣蔡政府就是不相信科學？」「答案都早在蔡英文的口袋裡了」、「不會吧！根據蔡英文的習慣，日本派個部長級官員，她就會讓步了，美國不是這樣欺騙了小英的感情嗎？」

(中時新聞網)