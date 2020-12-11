中天新聞台即將在今天過後離開52頻道，多名藍委今在立法院國是會議聲援。國民黨立委洪孟楷表示，民進黨黨綱寫著，要保障人民表達意見的自由，「政府不得設置任何言論檢查制度」，如今執政後就把黨綱拋到腦後，寫下最黑暗的一天，「民進黨朋友忘記創黨黨綱與核心價值了嗎？」洪孟楷並戴上口罩靜默30秒，對蔡政府表達無聲的抗議。

面對NCC不予核發中天新聞台執照事件，民進黨前主席張俊宏昨天表示，言論自由必須捍衛，沒有言論自由，民主就將蕩然無存，沒有存在的價值。民進黨前立委林正杰也抨擊，從沒想過有政府會關掉新聞台，民進黨正在做民主倒退的事，進行法西斯主義，「這已經不是民主政治」。

在中天新聞台離開52頻道前夕，今天立法院院會舉行國是會議時間，藍委也出面表達聲援。

國民黨立委洪孟楷表示，明天起，中天新聞台將消失在52頻道，嚴重打壓新聞自由與言論自由，這已寫下蔡英文執政以來最黑暗的一天，難道民進黨的朋友都忘記創黨時期的黨綱內容與核心價值嗎？

他說，民進黨黨綱的「民主自由的法政秩序」篇章中寫到，「報紙雜誌及廣播電視應肩負公共任務，充分提供資訊並反映多元公論。報社、電視及廣播事業不應受黨派把持並避免寡頭壟斷，其工作人員之獨立自主，也應以法律明確保障。」

同時，民進黨黨綱「自由人權」篇章中也提到，要保障人民表達意見的自由，政府不得設置任何言論檢查制度。洪孟楷說，將黨綱對比今天即將消失的52頻道，是何其諷刺，希望民進黨能摸著良心。

洪孟楷說，蔡政府關得了一個頻道，但關不了人民的聲音，請摸著良心，不要以為只要摀住耳朵就能不聽見人民的吶喊。隨後，洪孟楷戴上口罩靜默30秒，對民進黨政府表達最無聲的抗議。

國民黨立委楊瓊瓔表示，民進黨總是笑稱中國大陸的官煤受到政府監督，所以報導沒有可信度；但曾幾何時，現在蔡政府也做出跟中國大陸相差無幾的決策。尤其，NCC不予中天新聞台換照後，中天新聞台向北高行聲請假處分，卻遭法院駁回，理由竟聲稱「媒體應該接受主管機關的監督」，這種重回威權的發言，讓人跌破眼鏡。

楊瓊瓔說，蔡政府到底是人權的推手還是殺手，中天新聞台撤照後，沉默的代價有多沉重？她認為，台灣言論自由將陷入寒冬，台灣將成為媒體不敢監督政府、人民不敢批評政府的威權國家，引以為傲的民主自由與法治自由將蕩然無存。

(中時 )