晶華(2707)國際酒店集團因觀光局安心旅遊補助結束，台北晶華酒店住房收入減少，致使2020年11月合併營收降至近4月低點。隨著時序步入聖誕跨年節慶及尾牙春酒旺季，集團多元住宿專案及餐飲活動齊發，全力衝刺旺季營運成長動能。

晶華公布11月自結合併營收4.79億元，較10月5.02億元減少4.46％、較去年同期5.52億元減少13.1％，降至近4月低點。累計前11月合併營收48.53億元，較去年同期59.02億元減少17.76％，雖續處近8年同期低點，但衰退幅度較前10月18.24％持續收斂。

晶華表示，11月營收降至近4月低點，主因觀光局推出的安心旅遊補助方案已在10月底結束，使台北晶華酒店11月客房收入減少。不過，旗下太魯閣晶英、台南晶英、礁溪晶泉丰旅及達美樂業績仍持續成長，使整體營收表現仍有撐。

展望後市，隨著聖誕跨年節慶商機到來，台北晶華酒店復刻紐約聖誕佳節活動，於12月每周末均推出聖誕主題住房套餐，並按往年慣例於中庭打造3層樓高巨型聖誕樹，搭配組曲燈光秀及美食大餐，為無法出國的顧客打造最有氛圍的過節體驗。

同時，台北晶華酒店今年一舉推出璀璨煙花101、星空池畔環遊、東洋風韻迎新春、和平島曙光派對等4款跨年住房專案，以取向各異的不同方案內容，全力搶攻跨年住房餐飲商機。受惠疫情後報復性消費與國旅大爆發，上述多元性專案均獲得廣大市場迴響。

晶華亦整合集團餐飲資源，選定故宮晶華及新北五股台北園外園2大宴飲中心，推出「包棟式尾牙春酒專案」，並推出「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」、發放「餐飲福利金」、「尾牙員工旅遊化」等各式方案，全力搶攻「微型尾牙」商機。

晶華表示，透過推出多元變化的專案、以及量身打造服務內容的彈性，使晶華成為廣受企業主及福委會信賴的首選，可望為年底前與明年首季的餐飲業績持續挹注成長動能，衝刺旺季營運表現。

(時報資訊)